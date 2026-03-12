Fiamme gialle ispezionano un pub | in nero la metà dei lavoratori in servizio

Durante un'ispezione presso un pub nel nord Salento, le fiamme gialle hanno scoperto che la metà dei lavoratori presenti erano in nero. Quattro dei otto dipendenti in servizio non erano in regola, evidenziando un utilizzo di personale irregolare. L’intervento è avvenuto in occasione della Giornata internazionale della donna, nell’ambito di un’attività mirata a contrastare il lavoro sommerso.

Per il titolare dell'attività controllata domenica, in un comune del nord Salento, sanzione da 7.800 a 46.800 euro. Proposta anche la chiusura temporanea LECCE – Quattro lavoratori in nero, su otto in totale, in servizio in un pub del nord Salento. Lo hanno scoperto in occasione della Giornata internazionale della donna i finanzieri della Sezione operativa navale di Otranto in un'attività finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Le sanzioni amministrative scaturite dal controllo delle fiamme gialle, con il coordinamento del Reparto operativo aeronavale di Otranto, prevedono un minimo di 7.