L’Arsenal e il Manchester United hanno manifestato interesse per l’attaccante spagnolo Ferran Torres. Entrambe le società stanno monitorando la situazione e potrebbero avanzare offerte nei prossimi giorni. Al momento, nessuna delle due ha presentato ufficialmente proposte, ma le trattative sono in fase di sviluppo e potrebbero evolvere nelle prossime settimane.

"> Il Mercato dei Trasferimenti: Arsenal e Manchester United su Ferran Torres. Secondo recenti notizie di mercato, l’Arsenal sta valutando seriamente l’idea di ingaggiare Ferran Torres, attaccante attualmente in forza al Barcellona. La notizia ha suscitato un notevole interesse tra i tifosi e gli esperti, poiché Torres è considerato uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama calcistico europeo. Nel frattempo, anche il Manchester United ha messo gli occhi su di lui, rendendo la situazione ancora più intrigante. Ferran Torres, che ha raggiunto il Barcellona dopo una significativa esperienza con il Manchester City, ha mostrato il suo talento sul campo con prestazioni convincenti in Liga. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ferran Torres nel mirino dell’Arsenal: interesse crescente per l’attaccante spagnolo.

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:Labari Mara Dadi.Akwai yiwuwar Barcelona ta sayar da Ferran Torres a wannan shekarar idan tayi mai kyau yazo. Shin kuna fatan hakan #imyaro - facebook.com facebook