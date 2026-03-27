Il Man United ha offerto a Ferran Torres il trasferimento dal Barcellona

Il Manchester United ha proposto al Barcellona di trasferire l’attaccante Ferran Torres. Secondo fonti, il giocatore potrebbe essere messo sul mercato durante la prossima apertura della sessione estiva di calciomercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti. La trattativa per il possibile trasferimento resta in fase preliminare.

Breaking: Secondo quanto riferito, al Manchester United è stata offerta la possibilità di ingaggiare l’attaccante del Barcellona Ferran Torres poiché probabilmente sarà reso disponibile quest’estate. Il Barça sta cercando soluzioni ai suoi problemi finanziari, e questo potrebbe significare scaricare alcuni grandi nomi, tra cui Torres, nonostante la sua ottima forma in questa stagione. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il 26enne ha messo a segno un’impressionante rete di 16 gol e un assist per la squadra di Hansi Flick in questa stagione, nonostante non sia sempre stato un titolare regolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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