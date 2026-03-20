Casolare esploso al parco degli Acquedotti | morti due anarchici stavano confezionando una bomba
Due anarchici sono morti in un'esplosione avvenuta in un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. I corpi sono stati trovati all’interno del vecchio edificio, dove si stava confezionando una bomba. La polizia ha confermato che l’esplosivo era presente nel luogo al momento dell’incidente. Nessuno altro risulta coinvolto nell’accaduto.
I corpi trovati nel casale abbandonato al Parco degli Acquedotti di Roma apparterrebbero a due anarchici che stavano maneggiando dell'esplosivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Parco degli Acquedotti, crolla un casolare: due morti sotto le macerie
Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaRoma, 10 marzo 2016 – È crollato il solaio di un casolare abbandonato a Roma: un uomo e una donna sono morti sotto le macerie.
Tutto quello che riguarda Casolare esploso
Casolare esploso al parco degli Acquedotti: morti due anarchici, stavano confezionando una bombaÈ in corso in queste ore l'identificazione dei due cadaveri, un uomo e una donna, trovati questa mattina in un casale abbandonato via delle Capannelle, all'interno del Parco degli Acquedotti a Roma. G ... fanpage.it
Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaIeri sera si è sentito un boato, questa mattina il cedimento strutturale della ex casa cantoniera. Si lavora per esclidere la presenza di altre vittime sotto le macerie ... quotidiano.net