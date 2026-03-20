Casolare esploso al parco degli Acquedotti | morti due anarchici stavano confezionando una bomba

Due anarchici sono morti in un'esplosione avvenuta in un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. I corpi sono stati trovati all’interno del vecchio edificio, dove si stava confezionando una bomba. La polizia ha confermato che l’esplosivo era presente nel luogo al momento dell’incidente. Nessuno altro risulta coinvolto nell’accaduto.