Sorpreso dai carabinieri con la droga pronta per essere spacciata arrestato

Un uomo di 43 anni di origini austriache è stato arrestato a Ponte San Giovanni dai carabinieri, trovandolo in possesso di droga pronta per la vendita. L’intervento ha portato al suo fermo in flagranza di reato, evidenziando l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Sorpreso dai carabinieri con la droga pronta per essere spacciata. È successo a Ponte San Giovanni dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne di origini austriache per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il militare, dato il fare sospetto dell'uomo, ha richiesto l'intervento di personale che, giunto sul posto, ha proceduto al controllo del soggetto. Perquisito, il 43enne è stato trovato in possesso di sette pasticche di sostanza stupefacente del tipo MDMA, sei involucri contenenti metanfetamina per un peso di circa 30 grammi,un bilancino di precisione e la somma di 350 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

