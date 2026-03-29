Un uomo di 41 anni è deceduto dopo essere stato investito da una valanga mentre sciava fuoripista sul versante dell'Hoher Marchkopf, nella zona di Hochfügen, nella valle dello Zillertal in Austria. L'incidente si è verificato in una località frequentata da appassionati di sci fuori pista. Le autorità hanno avviato le verifiche sulla dinamica dell'incidente.

L'incidente nella valle dello Zillertal, in Austria. La vittima è un freerider vicentino, ferito il compagno che era con lui Era sul versante dell'Hoher Marchkopf, nella zona sciistica di Hochfügen, nella valle dello Zillertal (Austria), quando è stato travolto da una valanga. Così è morto Federico Giubilato, sciatore vicentino di 41 anni residente a Bassano del Grappa. Secondo una prima ricostruzione, la massa nevosa si è staccata cento metri sotto la vetta. In quel frangente Giubilato stava affrontando la discesa in freeride insieme a un amico di 36 anni. La slavina ha travolto il 41enne senza lasciargli scampo. L'uomo è stato sepolto dalla neve, mentre il compagno è rimasto ferito a una mano. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Federico va fuoripista, viene travolto da una valanga e muore a 41 anni

Articoli correlati

Sciatore freerider di 41 anni muore sotto una valanga in Tirolo durante un fuoripistaUn freerider italiano di 41 anni è morto sotto una valanga in Tirolo, in Austria.

Austria, morto sciatore italiano di 41 anni: è stato travolto da una valangaUno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre stava sciando dalla cima dell’Hoher Marchkopf a Hochfügen, verso il...

Altri aggiornamenti su Federico va fuoripista viene travolto...

Argomenti discussi: Federico Giubilato, chi era lo sciatore travolto da una valanga durante un fuoripista con un amico: aveva 41 anni; Sciatore veneto muore in Tirolo durante un fuoripista.