Federica Pellegrini incinta si allena coi pesi | Fino al settimo mese Sui social piovono critiche

Federica Pellegrini, attualmente incinta al settimo mese, ha condiviso sui social un video in cui si allena con i pesi. La scelta di continuare l’attività fisica ha suscitato diverse reazioni tra utenti, evidenziando il dibattito sulla gestione dell’allenamento durante la gravidanza. La campionessa, nota per la sua carriera sportiva, mantiene un approccio personale e consapevole alla propria condizione.

Federica Pellegrini continua a far parlare di sé, anche lontano dalla vasca. La campionessa olimpica, incinta al settimo mese, ha condiviso sui social un video che la ritrae durante numerosi allenamenti con i pesi scatenando un acceso dibattito social tra sostenitori e detrattori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Nel video pubblicato su Instagram, Pellegrini appare concentrata mentre esegue esercizi controllati con carichi di peso differente, movimenti lenti e precisi. Il pancione è ben visibile, ma l’ex nuotatrice, da atleta qual è, dimostra padronanza e sicurezza in ogni gesto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Federica Pellegrini incinta si allena coi pesi: “Fino al settimo mese”. Sui social piovono critiche Leggi anche: Federica Pellegrini incinta al settimo mese, polemiche dei fan dopo il video sui social Leggi anche: Federica Pellegrini incinta del secondo figlio: ‘Piovono polpette’, l’annuncio social e la gioia dopo mesi difficili Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Federica Pellegrini col pancione in palestra: il video degli allenamenti in gravidanza divide i social; Caserta, 13enne ucciso a coltellate: assolto l'unico imputato. Le urla della madre: 'Vergogna'; Federica Pellegrini incinta non rinuncia a un super allenamento, tutt’altro che soft: guarda; Federica Pellegrini si allena col pancione, mostra gli esercizi che farà fino al settimo mese. Federica Pellegrini, il ‘super allenamento’ durante la seconda gravidanza: le critiche sui social - La gravidanza non ferma Federica Pellegrini: la super mamma si dedica ad un allenamento da manuale nonostante la dolce attesa. donnaglamour.it

Federica Pellegrini si allena incinta: social divisi tra elogi e critiche - Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto, ha condiviso sui social alcuni momenti dei suoi allenamenti durante la gravidanza. it.blastingnews.com

Federica Pellegrini si allena col pancione, mostra gli esercizi che farà fino al settimo mese - Un super allenamento in palestra per Federica Pellegrini col pancione già evidente. ultimenotizieflash.com

Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza: gioia e emozioni

La bellissima seconda dolce attesa di Federica Pellegrini facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.