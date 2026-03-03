Nasce in Puglia il Dolce del Papa | la creazione alle mandorle che ha conquistato Leone XIV

In Puglia è nato il «Dolce del Papa», una creazione alle mandorle realizzata a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. La ricetta, ideata per celebrare il Pontefice, ha attirato l'attenzione di Leone XIV, che avrebbe avuto modo di assaggiarla. La produzione di questo dolce si è diffusa nella zona, diventando un punto di riferimento locale.

Dalle mandorle di Ruvo alla tavola di Leone XIV: il «Dolce del Papa», la creazione di Riccardo Civita che ha conquistato il Pontefice Il «Dolce del Papa». Sì, è proprio questo il suo nome. La storia comincia a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari: «Mi sono chiesto cosa potesse rappresentare al meglio un dolce dedicato al Pontefice. Abbiamo scelto una base di mandorle, impreziosita da una “papalina” bianca». Non riesce a celare la sua profonda eccitazione, il maestro Riccardo Civita, cuore pulsante del Bar Pasticceria Giamburrasca, quando racconta l’incontro con Leone XIV: «Quando ho avuto l’opportunità di incontrarlo, gli ho chiesto se potessi chiamare la mia creazione “Dolce del Papa” e mi ha dato il permesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

