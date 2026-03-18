Blitz a Vignola vicino Modena 12 fermati con l' accusa di progettare un assalto a portavalori | scene da film

Nella zona di Vignola, vicino a Modena, la polizia ha effettuato un blitz con l'uso dei reparti speciali, fermando dodici persone. I fermati sono accusati di aver pianificato un assalto a un portavalori. Le autorità hanno intercettato la banda prima che potesse mettere in atto il colpo, portando all'arresto degli sospettati. La scena si è svolta tra le strade della città, con un intervento rapido delle forze dell'ordine.

Scene da film a Vignola, ma a differenza della fiction i proiettili sono stati esplosi davvero e la situazione non è stata fintamente tragica. Nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo, in una zona di campagna del comune modenese, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz per bloccare una squadra di professionisti del crimine che si stava organizzando per compiere un assalto a un portavalori sull’autostrada A1. Vignola, blitz della polizia: fermata banda di rapinatori Ferito un poliziotto La banda stava progettando l'assalto a un portavalori: l'ipotesi degli investigatori Vignola, blitz della polizia: fermata banda di rapinatori Gli agenti della polizia di Stato si sono diretti verso un capannone, dove è stata localizzata una banda di rapinatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Blitz a Vignola vicino Modena, 12 fermati con l'accusa di progettare un assalto a portavalori: scene da film Articoli correlati Modena, sventato assalto a portavalori: 12 fermati e ferito un poliziottoBlitz della Polizia di Stato nel pomeriggio in un capannone in zona di campagna nel territorio comunale di Vignola, dove è stata individuata una... Assalto al portavalori come in un film: le scene da Far West sulla Brindisi-Lecce impazzano sui socialLa statale 613 che collega Brindisi e Lecce si è trasformata questa mattina in un teatro di guerra.