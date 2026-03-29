Due giornalisti libanesi sono stati uccisi durante un bombardamento nel sud del Libano. La notizia è stata confermata dal giornalista Camille Eid e ripresa da un collega. L’attacco ha coinvolto un’area nel sud del paese, ma non sono stati forniti dettagli sulla dinamica degli eventi. La notizia ha suscitato attenzione nel settore giornalistico e tra le autorità locali.

La notizia della morte dei giornalisti libanesi Fatima Ftouni e Ali Shueib, nei bombardamenti nel sud del Libano, è stata diffusa dal giornalista Camille Eid e successivamente rilanciata da Samir Al Qaryouti. Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, i reporter sarebbero rimasti uccisi durante attacchi attribuiti ad Israele. L’episodio ha immediatamente suscitato reazioni nel mondo dell’informazione e tra osservatori dei diritti umani, riaccendendo l’attenzione sui rischi che i giornalisti affrontano quotidianamente nelle aree di conflitto, in particolare in una fase di forte escalation in Medio Oriente. Il diritto internazionale umanitario considera i giornalisti civili da proteggere, e eventuali attacchi deliberati contro di loro possono configurarsi come gravi violazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fatima Ftouni e Ali Shueib uccisi negli attacchi in Libano: Medio Oriente in fiamme

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