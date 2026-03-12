Si chiude la rassegna Metamorfosi al teatro Papini

Si conclude la rassegna Metamorfosi al teatro Papini di Arezzo. La stagione, che ha attirato numerosi spettatori, si chiude con l’ultimo spettacolo previsto per questa sera. La serie di eventi ha visto la partecipazione di diverse compagnie teatrali e artisti, che hanno portato in scena vari lavori nel corso dei mesi. La rassegna, iniziata a inizio stagione, si conclude oggi con l’ultimo appuntamento programmato.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Dopo il grande successo di pubblico riscontrato in questa stagione, arriva a conclusione la rassegna Metamorfosi al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano (Ar), organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano e pensata da anni per essere in armonia con la città e i suoi abitanti. Nel mese di marzo Laboratori Permanenti ha dato avvio a tre progetti di formazione rivolti al territorio e a giovani attori e professionisti del settore. A chiusura della rassegna METAMORFOSI avrà luogo IL CORPO LA VOCE IL RACCONTO - 3° step - Primi passi verso la Commedia dell'Arte laboratorio teatrale condotto da Caterina Casini nei giorni 28 e 29 marzo, dalle ore 15.