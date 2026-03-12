Gianluigi Paragone critica l'intervento della magistratura sulla famiglia Trevallion, vittima di un presunto accanimento. Nel suo intervento, evidenzia come il sistema reagisca con timore a uno stile di vita umile e rurale. La sua analisi mette in discussione le motivazioni di chi sostiene che la famiglia rappresenti un rischio, sottolineando le contraddizioni di una sinistra che celebra la ribellione solo quando fa comodo.

Perché vivere in modo umile e rurale fa così paura al sistema? Gianluigi Paragone smonta il caso della famiglia Trevallion, vittima di accanimento della magistratura e l'ipocrisia di una sinistra che celebra la ribellione solo quando è funzionale alla propria agenda. All'inizio degli anni Settanta scoppiò la moda delle «dune buggy» di vetroresina su base Maggiolino, offerte anche in kit di montaggio. Diversi furono i produttori, da Zodiaco a Puma, che fece anche mini «supercar» su base Alfasud. Scazzottate e inseguimenti che hanno segnato un’epoca in una generazione (e più). Ed una «dune buggy» rossa e gialla, che Bud Spencer e... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Paragone: «Giù le mani dalla famiglia nel bosco»

Articoli correlati

Tivù Verità | Manifestazioni per la famiglia nel boscoLa rabbia degli italiani per la decisione del tribunale dei minori dell'Aquila: manifestazioni a Vasto per la famiglia nel bosco dopo la separazione...

Tivù Verità | La famiglia nel bosco è in una situazione drammaticaL'allarme dell'avvocato Danila Solinas: " I Trevallion continuano ad essere separati".

Paragone: «Giù le mani dalla famiglia nel bosco» | Tivù Verità

Contenuti utili per approfondire Tivù Verità

Argomenti discussi: Tivù Verità | Famiglia nel bosco, il tribunale blocca la garante; L’Europarlamento boccia la Salis. Occupare case non diventerà legale.