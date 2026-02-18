Famiglia nel bosco mamma Catherine furiosa | State distruggendo i miei figli

Catherine, madre di tre bambini, ha scritto una lunga lettera di rabbia e accusa, lasciata negli atti di un procedimento legale, dopo aver visto i figli in condizioni di evidente trascuratezza nel bosco. La donna sostiene che qualcuno stia danneggiando gravemente i suoi figli, lasciandoli in un luogo privo di cure e sicurezza. Un dettaglio concreto è il ricordo di aver trovato i bambini sporchi e affamati durante un sopralluogo improvviso.

Una lettera lunga, carica di dolore e accuse, depositata agli atti di un procedimento giudiziario e destinata a riaccendere il dibattito sul caso dei cosiddetti "bambini del bosco". Parole che raccontano una versione dei fatti segnata da sofferenza, rabbia e senso di impotenza. Al centro, tre minori da mesi in una casa famiglia, una madre che denuncia una separazione forzata e un sistema di tutela che, secondo lei, avrebbe fallito nel proteggere i suoi figli. Il documento, indirizzato alle figure nominate dal tribunale e pubblicato in esclusiva dal quotidiano il Centro, mette nero su bianco una serie di accuse contro gli assistenti sociali che seguono i bambini.

