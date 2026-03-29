L’ex governatore della regione ha commentato il caso dei coniugi coinvolti nella vicenda dei boschi dell’Abruzzo, affermando di essere disposto a proporre tre anni di carcere per entrambi i genitori dei bambini legati a quella famiglia. La sua dichiarazione si è concentrata sulla posizione nei confronti delle presunte responsabilità dei genitori nell’ambito della vicenda.

De Luca: "Qualcuno si ricorda che quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre bambini? Che non li mandavano a scuola, che non gli facevano fare la visita pediatrica, che venivano lavati una volta alla settimana, che vivevano come animali in un tugurio nel quale non c'era corrente elettrica e l'acqua calda, o no?" Si è definito uno di quelli che “darebbero tre anni di carcere al padre e alla madre dei bambini della cosidetta famiglia del bosco”, l'ex Governatore della Campania, nonchè candidato sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca che si è pronunciato sul caso dei coniugi dei boschi dell’Abruzzo. Come è noto, i bambini sono stati allontanati dalla famiglia e affidati a una comunità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Famiglia del bosco, De Luca: "Tre anni di carcere al padre e alla madre"

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