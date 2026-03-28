De Luca su famiglia nel bosco | Darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini

Un video pubblicato da Fanpage.it su Facebook ha generato discussioni dopo aver riportato le dichiarazioni dell’ex governatore della regione, riguardo a un caso di bambini cresciuti in isolamento nel bosco. De Luca ha espresso la sua opinione sulla vicenda, proponendo una pena di tre anni di carcere per i genitori dei minori coinvolti. La ripresa delle sue parole ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Fa discutere il video pubblicato da Fanpage.it su Facebook che riporta le parole dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sul caso dei bambini cresciuti in condizioni di isolamento nel bosco. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Vincenzo De Luca: “Io ai genitori della famiglia nel bosco darei tre anni di carcere”L'ex governatore a muso duro sulla vicenda di Catherine e Nathan: "Ma qualcuno si ricorda che quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre... Famiglia nel bosco, Salvini: "Riportare a casa quei tre bambini è una priorità assoluta""Riportare a casa quei tre bambini è una priorità assoluta delle prossime settimane". De Luca su “famiglia nel bosco”: “Darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini” Altri aggiornamenti su De Luca su famiglia nel bosco Darei tre... Temi più discussi: Professioni: De Luca (presidente CNO Consulenti Lavoro) Contro l'inverno demografico lavoro femminile e servizi alle famiglie; Salerno, De Luca e la giustizia: Giordano lasciato da solo; De Luca: la riforma Nordio è sbagliata ma dico no a ogni tipo di impunibilità; Oggiono: incidente mortale in 36, tanti piangono la scomparsa di De Luca. Medici di famiglia. De Luca: Un ruolo imprescindibile come presidio della salutePer il presidente della Campania la medicina di prossimità ha una funzione essenziale, sovente sottaciuta e non adeguatamente valorizzata. Il nuovo corso regionale - ha garantito - ha ben presente ... quotidianosanita.it De Luca: Su sanità in atto campagna di mistificazioneDe Luca invia la sua solidarietà a Ranucci, attacca Fratelli d’Italia sulla sanità e sfida gli avversari a un confronto pubblico sulla responsabilità per la chiusura di molti reparti di pronto ... napoli.repubblica.it Vincenzo De Luca: “Io ai genitori della famiglia nel bosco darei tre anni di carcere" x.com De Luca su “famiglia nel bosco”: “Darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini” - facebook.com facebook