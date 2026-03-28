Vincenzo De Luca | Io ai genitori della famiglia nel bosco darei tre anni di carcere

L'ex governatore ha commentato duramente la vicenda di Catherine e Nathan, affermando che ai genitori della famiglia nel bosco assegnerebbe tre anni di carcere. Ha aggiunto che alcuni dimenticano aspetti importanti riguardo alla situazione e ha espresso opinioni ferme sul comportamento dei genitori coinvolti. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di polemiche pubbliche sulla vicenda.

L'ex governatore a muso duro sulla vicenda di Catherine e Nathan: "Ma qualcuno si ricorda che quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre bambini?". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garante per l’Infanzia Abruzzo sulla famiglia nel bosco: “Accelerare perizie per ricongiungere bimbi ai genitori”La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha sottolineato la necessità di ricongiungere in tempi celeri i... Non c’è solo la “famiglia nel bosco”, la storia di due genitori: “Con l’affido abbiamo salvato nostro figlio”Luca, un ragazzo che oggi ha 18 anni, 11 anni fa è stato letteralmente salvato da Matteo e Chiara grazie all'affido dopo un'infanzia di torture e... Approfondimenti e contenuti su Vincenzo De Luca 8220 Io ai genitori... Temi più discussi: De Luca: la riforma Nordio è sbagliata ma dico no a ogni tipo di impunibilità; De Luca candidato sindaco a Salerno, al via tour nei quartieri; Il monito di De Luca sulle Fonderie Pisano: Ora basta demagogia, inquinamento zero ma salviamo gli operai; Da un pranzo tra Ferrari e Cremonini alla piazza che risplende: Siamo figli di queste terre, un piccolo gesto doveroso. Vincenzo De Luca: «Entrano in servizio in Campania 150 medici di famiglia»Entrano in servizio 150 medici di famiglia. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca spiegando che entro il prossimo anno ne entreranno in servizio altri 170 così andando a colmare le carenze ... ilmattino.it Regione Campania, Fico: «Gli attacchi di Vincenzo De Luca al campo largo? Io guardo al futuro»Sugli attacchi di Vincenzo De Luca al «campo largo» il presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico, glissa. Sollecitato da un giornalista a margine dei lavori del Consiglio ... ilmattino.it Vincenzo De Luca ex Governatore della Regione Campania Apprendiamo che finalmente il Ministero della Salute ha preso atto dell'uscita della sanità campana dal piano di rientro. Da oltre dieci anni il bilancio della sanità campana era in attivo insieme co - facebook.com facebook