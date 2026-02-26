Carlo Conti annuncia Sanremo estate | quando sarà e di cosa si tratta

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, è stato comunicato che si terrà una nuova edizione di Sanremo estate. La manifestazione, annunciata da un noto conduttore, si svolgerà in una data ancora da definire e promette di portare musica e spettacolo anche durante i mesi più caldi. L’evento si inserisce nel calendario di quest’anno, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Ormai è ufficiale: Sanremo estate si farà. Ad annunciarlo Carlo Conti nel corso della conferenza stampa in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Ma di cosa si tratta e quando sarà? Sanremo estate: cos’è e quando ci sarà. Sanremo Estate è la versione estiva del Festival di Sanremo. Sino ai primi anni Duemila andava regolarmente in onda con il cast dei cantanti apparsi all’Ariston. A condurla anche Carlo Conti dal 1999 sino al 2001. “Condurre Sanremo Estate? No. Io farò Sanremo Top il 7 e 14 marzo da Roma e poi stop!”, ha detto, confermando il ritorno del format. Non sappiamo ancora chi condurrà la trasmissione, di certo non sarà in diretta, ma con ogni probabilità le puntate verranno registrate durante la seconda metà di luglio dalla Rai e verranno poi trasmesse in differita. 🔗 Leggi su Dilei.it

