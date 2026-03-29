Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, i piloti Russell e Antonelli si sono posizionati in testa alle qualifiche, ma devono ancora effettuare il loro primo pit stop. Hamilton si trova in terza posizione, mentre Leclerc è settimo. Antonelli, dopo aver vinto in Cina, ha ottenuto la pole position a Suzuka e si trova davanti agli altri in questa fase della gara.

La safety car rientra ai box, Antonelli ora in testa su Piastri. Russell sbaglia, Hamilton lo passa ed è terzo. Leclerc quinto e Norris sesto Russell e Piastri avevano appena effettuato il pit-stop. Il giro dopo è avvenuto l’incidente di Bearman. In regime di Safety Car i tempi per effettuare il cambio gomme si dimezzano. Così Antonelli ha potuto guadagnare due posizioni, mentre Hamilton è balzato davanti a Leclerc. Il britannico della Haas zoppica vistosamente, per lui botta violenta alla caviglia Bearman va a muro, questo favorisce Antonelli e Hamilton che sono in testa e gli unici senza aver ancora sostato ai box. Che sfortuna... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Giappone: Russell e Antonelli davanti a tutti ma si devono ancora fermare. Hamilton 3°, Leclerc 7° Live

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