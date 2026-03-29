F1 Oscar Piastri | Risultato eccezionale ora dobbiamo trovare continuità

Nel Gran Premio del Giappone del 2026, valido come terzo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1, il vincitore è stato Andrea Kimi Antonelli. Nel post-gara, il pilota ha commentato il risultato come eccezionale e ha sottolineato la necessità di mantenere la continuità nelle prestazioni future. Oscar Piastri, invece, ha evidenziato il valore del risultato ottenuto.

È Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano, dopo una partenza non ottima, si è potuto riprendere la leadership della gara sfruttando la safety car. Da quel momento il bolognese è stato perfetto, guadagnando giro su giro e conquistando la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina. Grazie a questo back to back, il classe 2006 si porta anche in testa alla classifica piloti con 72 punti totali. Seconda al traguardo la McLaren di Oscar Piastri (+13.722) che ha anticipato Charles Leclerc (+15.260). L’australiano, alla sua prima gara della stagione dopo i ritiri preventivi in Australia e Cina, torna sul podio con una prestazione estremamente solida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Risultato eccezionale, ora dobbiamo trovare continuità” Articoli correlati Leggi anche: F1, Oscar Piastri: “C’era ottmismo dopo ieri, dobbiamo trovare più prestazione” F1, Oscar Piastri: “Non è stato l’inizio ideale, dobbiamo guardare al futuro”Dopo la Cina, la F1 rimane in Asia per affrontare nel prossimo weekend il Gran Premio del Giappone 2026, terzo capitolo del Mondiale. Oscar Piastri nunca celebra sus victorias de F1 por esto Contenuti utili per approfondire Oscar Piastri Temi più discussi: F1 Suzuka, Prove Libere 2: Piastri batte Antonelli e Russell, Ferrari 3ª forza - Risultati - Formula 1; F1, risultati e tempi delle prove libere del GP Giappone; F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltà; F1 | Prove Libere 2 GP Giappone 2026: lampo arancione McLaren con Piastri. F1, Oscar Piastri: Risultato eccezionale, ora dobbiamo trovare continuitàÈ Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano, dopo una partenza non ottima, si è potuto riprendere la leadership della gara ... oasport.it F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltàSi chiude con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa della ... oasport.it Termina il Gran Premio del Giappone a Suzuka con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, seguito da Oscar Piastri su McLaren, chiude il podio Charles Leclerc su Ferrari. Quarto George Russell e Quinto Lewis Hamilton. #tuttipazzixlerosseferrarifore - facebook.com facebook Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1. Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren. Quarta la Ferrari di x.com