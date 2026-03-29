F1 Oscar Piastri | Risultato eccezionale ora dobbiamo trovare continuità

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gran Premio del Giappone del 2026, valido come terzo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1, il vincitore è stato Andrea Kimi Antonelli. Nel post-gara, il pilota ha commentato il risultato come eccezionale e ha sottolineato la necessità di mantenere la continuità nelle prestazioni future. Oscar Piastri, invece, ha evidenziato il valore del risultato ottenuto.

È Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano, dopo una partenza non ottima, si è potuto riprendere la leadership della gara sfruttando la safety car. Da quel momento il bolognese è stato perfetto, guadagnando giro su giro e conquistando la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina. Grazie a questo back to back, il classe 2006 si porta anche in testa alla classifica piloti con 72 punti totali. Seconda al traguardo la McLaren di Oscar Piastri (+13.722) che ha anticipato Charles Leclerc (+15.260). L’australiano, alla sua prima gara della stagione dopo i ritiri preventivi in Australia e Cina, torna sul podio con una prestazione estremamente solida. 🔗 Leggi su Oasport.it

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