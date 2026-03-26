Dopo il Gran Premio della Cina, il campionato di Formula 1 si sposta in Asia per il prossimo appuntamento nel weekend, il Gran Premio del Giappone 2026, terza gara del campionato mondiale. Il pilota ha commentato che l'inizio non è stato ideale, aggiungendo che bisogna guardare avanti e concentrarsi sugli obiettivi futuri.

Dopo la Cina, la F1 rimane in Asia per affrontare nel prossimo weekend il Gran Premio del Giappone 2026, terzo capitolo del Mondiale. In attesa delle prove libere di venerdì sullo storico tracciato di Suzuka, i piloti sono oggi intervenuti nel media-day, rilasciando alla stampa le loro sensazioni in vista di un appuntamento importante per il prosieguo della stagione. Oscar Piastri ha voluto analizzare il momento della McLaren, reduce da un incredibile 0 in Cina a causa del ritiro di entrambe le monoposto prima del semaforo verde. L’australiano non ha ancora incredibilmente disputato nessun Gran Premio e si augura in Giappone di poter finalmente portare al traguardo la sua MCL40. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non è stato l’inizio ideale, dobbiamo guardare al futuro”

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