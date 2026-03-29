F1 oggi in tv GP Giappone 2026 | orario gara domenica 29 marzo differita in chiaro

Domenica 29 marzo si svolgerà il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1 2026, sulla pista di Suzuka. L’evento sarà trasmesso in differita in chiaro e l’orario di partenza della gara è stato comunicato. La corsa si preannuncia avvincente e con possibilità di esiti diversi.

Domenica 29 marzo andrà in scena il GP de Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista di Suzuka si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 07.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 8.00 Sullo splendido e complicato tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook