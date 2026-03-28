F1 in tv GP Giappone 2026 | orario gara domenica 29 marzo programma streaming

Domenica 29 marzo si svolgerà il Gran Premio del Giappone, terza prova del Campionato mondiale di Formula 1 2026. La corsa si terrà sul circuito di Suzuka e l’orario di partenza è stato comunicato. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con un programma dettagliato che verrà diffuso nelle prossime ore.

Domenica 29 marzo, andrà in scena il GP de Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista di Suzuka si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 07.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Sullo splendido e complicato tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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