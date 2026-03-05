Max Verstappen si prepara alla partenza del Mondiale di Formula Uno 2026, dichiarando di aver avuto sensazioni positive durante i test, anche se desidera migliorare le prestazioni in velocità. Dopo cinque stagioni in cui ha ottenuto vittorie e piazzamenti di rilievo, il pilota ammette di non essere più il favorito assoluto. La nuova stagione si apre con questa consapevolezza, mentre si avvicina il primo weekend di gara.

Max Verstappen si presenta alla vigilia del Mondiale 2026 di Formula Uno con la consapevolezza di non ricoprire più il ruolo di uomo da battere, dopo cinque stagioni consecutive in cui ha vinto o ha comunque lottato per il titolo fino all’ultima gara. La rivoluzione regolamentare ha modificato le gerarchie tra i top team e ad oggi, in base all’andamento dei test pre-stagionali, Red Bull viene indicata da tanti addetti ai lavori come la quarta forza in campo. In ogni caso si tratta di un buon punto di partenza per il nuovo progetto della RB22 motorizzata Red Bull Powertrains (in collaborazione con Ford), e Verstappen è il primo a riconoscerlo: “Sono molto contento di ciò che abbiamo fatto nei test invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Sensazioni positive ai test, ma vorremmo essere un po’ più veloci”

Test F1 2026: Max Verstappen domina la prima sessione a Bahrain, Piastri secondoNel Bahrain, la sessione mattutina delle prove pre-stagionali ha privilegiato la raccolta dati, con un focus su correlazioni tra pista e simulatore e...

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Max Verstappen fa il vuoto davanti a Piastri. Hamilton è 7°

Max Verstappen's Pole Lap | 2025 United States Grand Prix | Pirelli

Aggiornamenti e notizie su Max Verstappen.

Temi più discussi: Se Verstappen si lamenta la F1 deve interrogarsi su se stessa; Max Verstappen contro l' elettrico: La F1 non devia dal suo passato; F1 | Max Verstappen e l’incubo Ford: il turbo lag gela la Red Bull; Max Verstappen rivela il miglioramento cruciale del motore necessario per il successo della Red Bull in F1.

F1 – La stilettata di Lando Norris a Max VerstappenI due campioni del mondo hanno un approccio, totalmente, diverso verso una delle categorie più amate del motorsport. formulacritica.it

Verstappen in fuga dalla F1? Marko: Possibile, ma è giovane, potrà tornare quando ci saranno i V8 o i V10 ‘bio'Helmut Marko ha commentato il possibile addio anticipato di Max Verstappen alla F1 sottolineando che potrà esserci un 'ciak-2' ... formulapassion.it

Il volto umano e da padre di Max Verstappen : "Penso che sia molto importante esserci il più possibile per Lily. Quando torni e lei capisce che sono io mi sorride, mentre è triste quando me ne vado. Tutte queste cose... sono tutto ciò che volevo nella vita, costru - facebook.com facebook