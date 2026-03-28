gp del giappone di f1 la lotta per la pole leclerc davanti a russell e antonelli hamilton quarto live

A Suzuka, nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1, Charles Leclerc ha ottenuto la pole position, precedendo George Russell e un altro pilota. Lewis Hamilton si è classificato quarto. Le Mercedes si sono dimostrate competitive, mentre il pilota italiano si preparerà a partire in prima fila accanto al britannico. La sessione di qualifiche ha visto una lotta serrata tra i principali contendenti.

L'inglese della Mercedes si porta secondo a 50 millesimi da Leclerc. Si migliora Verstappen, è sesto Fin qui la Mercedes non ha ancora espresso tutta la sua superiorità, l'inglese preoccupato via radio: «Qualcosa non mi convince, ho un sacco di sovrasterzo». L'olandese della Red Bull solo nono a otto decimi da Leclerc Bene le Ferrari, col monegasco che si migliora in 1'29''915 mettendosi davanti ad Antonelli e a Lewis Hamilton Il pilota Audi competitivo a Suzuka, al momento è quinto a mezzo secondo da Antonelli Il pilota della Williams non riesce a portarsi nella top 15, al momento... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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