F1 Gp Giappone la gara | Piastri in testa su Russell che supera Leclerc Antonelli rimonta dopo la pessima partenza Live

Durante il Gran Premio del Giappone, Piastri si è posizionato in testa, seguito da Russell che ha superato Leclerc. Kimi Antonelli, dopo la vittoria in Cina, ha affrontato la gara partendo in fondo al gruppo e ha iniziato una rimonta. La corsa è in corso con vari sorpassi e cambi di posizione tra i piloti.

Il pilota della McLaren rientra in nona posizione Antonelli supera all’interno Leclerc, poi scoda e viene ripassato dal monegasco sul rettilineo principale Ma Kimi è davvero incollato al monegasco Bellissimo sorpasso all'ultima chicane, l'azzurro della Mercedes ora è quarto Piastri e Norris in testa con quasi 3 secondi di vantaggio su Leclerc, a sua volta braccato da Norris e Antonelli. Hamilton ha quasi 2 secondi di ritardo da quest'ultimo Botta e risposta fra i due in testa, con l'australiano della McLaren che risponde all'attacco dell'inglese. Leclerc a sua volta difende il terzo posto da... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook