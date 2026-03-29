F1 Gp Giappone la gara | Antonelli dalla pole per il bis Russell pronto al duello La Ferrari punta sulla partenza

In vista del Gran Premio di Formula 1 in Giappone, Kimi Antonelli si presenta dalla pole position, dopo aver vinto in Cina. La Ferrari punta su una buona partenza, mentre il pilota britannico si prepara a duellare con gli avversari per la testa della corsa. La gara si svolgerà sul circuito di Suzuka, con i piloti pronti a sfidarsi per la vittoria.

L'olandese della Red Bull partirà solo undicesimo, ieri non ha passato neanche il Q2 ed è stato battuto dal compagno di squadra Hadjar. Duro sfogo post qualifiche contro la Red Bull: «La macchina è inguidabile» 1. Russell 512. Kimi Antonelli 473. Leclerc 344. Hamilton 335. Bearman 176. Norris 157. Gasly 98. Verstappen 89. Lawson 810. Lindblad 411. Hadjar 412. Piastri 313. Sainz 214. Bortoleto 215. Colapinto 116. Ocon 017. Hulkenberg 018. Albon 019. Bottas 020. Perez 021. Alonso 022. Stroll 0 1. Antonelli in 1'28''7782. Russell +0.2983. Piastri +0.3544. Leclerc +0.6275. Norris +0.6316. Hamilton +0.7897. Gasly +0.9138. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook