F1 Gp Giappone la gara | Antonelli dalla pole per il bis la Ferrari punta sul via Slitta la partenza Live

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position, dopo aver vinto anche in Cina. La partenza della gara è stata rinviata e la gara si svolgerà con la griglia di partenza già stabilita. Antonelli cercherà di replicare il risultato ottenuto nella passata gara, mentre la Ferrari punta a una buona partenza per migliorare la posizione in classifica.

La gara durerà 53 giri Ricordiamo che il via è slittato di dieci minuti, cioè dalle 7 alle 7.10 L'olandese della Red Bull partirà solo undicesimo, ieri non ha passato neanche il Q2 ed è stato battuto dal compagno di squadra Hadjar. Duro sfogo post qualifiche contro la Red Bull: «La macchina è inguidabile» 1. Russell 512. Kimi Antonelli 473. Leclerc 344. Hamilton 335. Bearman 176. Norris 157. Gasly 98. Verstappen 89. Lawson 810. Lindblad 411. Hadjar 412. Piastri 313. Sainz 214. Bortoleto 215. Colapinto 116. Ocon 017. Hulkenberg 018. Albon 019. Bottas 020. Perez 021. Alonso 022. Stroll 0 1. Antonelli in 1'28''7782. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook