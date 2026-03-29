F1 Gp Giappone | Antonelli scappa in testa Piastri 2° Leclerc sorpasso capolavoro su Hamilton Live

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la pole position, partendo davanti a tutti, mentre il suo rivale diretto si è classificato secondo. Durante la corsa, sono stati effettuati diversi sorpassi, tra cui uno considerato un capolavoro, che ha visto il pilota superare un avversario con una manovra aggressiva. La gara si è svolta sotto condizioni di pista variabili, con diversi interventi della safety car.

Kimi trionfa per la seconda volta di fila e vola in testa al mondiale. Charles difende il podio dagli attacchi di Russell, Hamilton sesto Che duello con Russell e che contro-sorpasso all'esterno da parte di Charles Finale di gara di sofferenza per Charles, che si sta tenendo dietro la Mercedes di Russell. Lotta per il podio Ritmo forsennato in testa da parte dell'italiano, che ha ben 13.3 secondi di vantaggio su Piastri. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, Kimi si prenderebbe la testa del mondiale Dopo aver subito i sorpassi di Leclerc e Russell, blocaggio per l'inglese che deve difendersi da Norris E anche... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Giappone: Antonelli scappa in testa, Piastri 2°. Leclerc, sorpasso capolavoro su Hamilton Live Articoli correlati F1 Gp Giappone: Piastri in testa su Russell, super duello Leclerc-Antonelli. Norris è subito dietro LiveIl britannico della Haas zoppica vistosamente, per lui botta violenta alla caviglia Bearman va a muro, questo favorisce Antonelli e Hamilton... LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: pessima partenza di Antonelli. Piastri in testa davanti a LeclercCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3° giro/53 Russell scavalca Norris ed è terzo. Approfondimenti e contenuti su F1 Gp Giappone Antonelli scappa in... Temi più discussi: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Antonelli sfida Russell; Antonelli 'back-to-back', chi come lui ha otteuto le prime due pole della carriera consecutive. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli continua ad allungare, bagarre durissima tra Leclerc e Hamilton!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48° giro/53 Hamilton sul rettilineo ripassa Norris e si riprende la quinta posizione. 48° giro/53 Norris ... oasport.it Diretta Live Gp Giappone: Bearman a muro dolorante, Antonelli vola in testa, Hamilton e Leclerc superano RussellIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it #F1 - A breve a Suzuka sarà già tempo di #FP2 e di simulazioni passo gara. Segui la #diretta #newsf1 #news #piastri #norris #mclaren #leclerc #hamilton #ferrari #verstappen #redbull #antonelli #russell #mercedes #Formula1 #japaneseGP #FIA #wolff #live - facebook.com facebook Giro 0/53 - Hamilton ha lasciato la fast lane proprio sul filo dei secondi. C'era tanto traffico in uscita. #JapaneseGp #F1 x.com