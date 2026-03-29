F1 Gp Giappone | Antonelli scappa in testa Leclerc fa un capolavoro su Hamilton ma deve difendere il podio Live

In apertura del Gran Premio del Giappone di Formula 1, Kimi Antonelli si posiziona in testa alla griglia di partenza, dopo aver vinto in Cina. Leclerc ottiene un risultato notevole, riuscendo a superare Hamilton e mantenendo il terzo posto, mentre le vetture sono pronte a scattare dalla linea di partenza a Suzuka. La gara si preannuncia ricca di sfide e sorpassi.

Le parole di Kimi Antonelli dopo la vittoria: «Ancora presto per pensare al campionato ma siamo sulla strada giusta. Sono partito in maniera terribile, poi il passo è stato incredibile. Certo, sono stato fortunato con la safety car, non so come sarebbe andata a finire se non fosse entrata in pista. La partenza fin qui è il mio punto debole che devo migliorare, perché lì puoi vincere o perdere la gara». Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il nuovo leader della classifica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Termina il Gran Premio del Giappone a Suzuka con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, seguito da Oscar Piastri su McLaren, chiude il podio Charles Leclerc su Ferrari. Quarto George Russell e Quinto Lewis Hamilton. #tuttipazzixlerosseferrarifore - facebook.com facebook

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