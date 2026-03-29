F1 Antonelli trionfa in Giappone | De Pascale e Frisoni esaltano il talento bolognese

In Giappone, il pilota di nazionalità italiana ha vinto il Gran Premio, ottenendo il suo secondo risultato positivo consecutivo in Formula 1. De Pascale e Frisoni hanno commentato con entusiasmo le sue prestazioni, riconoscendo il suo talento. La gara si è conclusa con Antonelli in testa, confermando la sua posizione di leader nel campionato mondiale.

Seconda vittoria consecutiva per il 19enne di Casalecchio di Reno: è leader del Mondiale. “Stai scrivendo la storia” Ancora una vittoria, ancora storia. Andrea Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Giappone e firma il secondo successo consecutivo in Formula 1, diventando il nuovo leader del Mondiale. Il 19enne pilota emiliano, originario di Casalecchio di Reno, ha dominato sul circuito di Suzuka Circuit al volante della Mercedes, partendo dalla pole position e gestendo con maturità una gara complessa, segnata anche dall’ingresso della safety car. Sul podio insieme a lui Oscar Piastri e Charles Leclerc, con la Ferrari che chiude al terzo posto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1, Antonelli trionfa in Giappone: De Pascale e Frisoni esaltano il talento bolognese Articoli correlati Leggi anche: F1, Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale F1, ancora un super Antonelli: il 19enne bolognese conquista la pole in Giappone. Ferrari attardateKimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1 . GP Cina, Kimi Antonelli alla prima vittoria in F1: Toto Wolff lo esalta dopo la gara Altri aggiornamenti su Antonelli trionfa Temi più discussi: F1, Antonelli trionfa al Gp del Giappone; Antonelli vince anche in Giappone, è il leader del mondiale; Kimi vince in Giappone 34 anni dopo Patrese: l'ultimo giro; L'ha fatto di nuovo. Kimi Antonelli trionfa in Giappone ed è leader mondiale in Formula 1. Kimi Antonelli trionfa anche in Giappone: un italiano in vetta al Mondiale di Formula 1Dopo Shanghai, il campione 19enne vince anche a Suzuka: suona l’Inno di Mameli, gli occhi lucidi lasciano spazio alla consapevolezza. Adesso è in vetta alla classifica piloti, dove un italiano mancava ... vanityfair.it F1, Gp Giappone è trionfo Antonelli: a 19 anni vola in testa al Mondiale. Il pilota esulta come Bolt: Ma è troppo presto per pensarciSecondo Oscar Piastri con la McLaren e poi Charles Leclerc al terzo gradino del podio con la Ferrari. Mai c'era stato un leader del Mondiale così giovane, ... dire.it Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Giappone e vola in testa al Mondiale con un’impresa da record di Tommaso Angelini - facebook.com facebook Settimana d’oro per il motorsport : @Anto_Fuoco trionfa alla #12hSebring con @FerrariRaces e Kimi Antonelli vince il GP di Cina! Analizziamo queste eccellenze con Gionata Ferroni e Giorgio Sernagiotto a #EnduranceRace. tinyurl.com/6f29mj7d #Radi x.com