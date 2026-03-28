Kimi Antonelli, pilota di 19 anni, ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, competizione nella quale le vetture Ferrari sono state più lente rispetto ad altre scuderie. Si tratta della seconda volta che Antonelli ottiene la prima piazza in una sessione di qualifiche. La gara si svolgerà sul circuito giapponese, con le vetture di Mercedes in prima fila.

Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1. Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, sesto Lewis Hamilton. "Sono molto contento, è stata una buona sessione" "Sono molto contento, è stata una buona sessione e mi sono sentito molto bene in macchina. Ogni tentativo continuavo a migliorare". Così il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, dopo la pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - F1, ancora un super Antonelli: il 19enne bolognese conquista la pole in Giappone. Ferrari attardate

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