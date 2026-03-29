In carcere, sei cantautori hanno scritto e interpretato canzoni che esprimono emozioni come rabbia, amore, paura e solitudine. Tra loro ci sono artisti noti con nomi come Ezequiel, Reda, Mappa, Yandre, Cuba e Falco Cash. La musica è diventata per loro uno strumento di espressione e di libertà, permettendo di comunicare sentimenti e desideri di normalità.

Proviamo a chiudere un attimo gli occhi e a farci trasportare solo dalla musica e dalle parole. Un tuffo tra brani ed emozioni diverse: rabbia, amore, paura, solitudine, voglia di ribellione, ma anche l’aspirazione ad avere una vita normale come tanti amici e coetanei. Poi apriamo gli occhi e scopriamo con sorpresa che, dietro a quel microfono, ai quei testi e (in alcuni casi) anche dietro a quelle musiche ci sono artisti speciali. Non nomi noti del panorama musicale, ma ragazzi e uomini che stanno scontando il loro debito con la giustizia. Ma prima ancora ci sono ragazzi con sogni, aspirazioni, con sentimenti contrastanti che grazie a un lodevole progetto sono riusciti a trasformare in poesia, in musica, in canzoni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Ezequiel, Reda, Mappa, Yandre, Cuba e Falco Cash: i cantautori in carcere che grazie alla musica diventano liberi

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