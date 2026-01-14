L’esperienza in carcere di Burlò, accompagnata dal sincero ringraziamento a Meloni, mette in luce come la speranza e la resilienza possano sostenere chi si trova in condizioni difficili. I trentini sottolineano come il sostegno dell’Italia abbia avuto un ruolo importante nel percorso di recupero e rinascita personale, dimostrando che anche nelle situazioni più complesse, la forza interiore e il supporto esterno possono fare la differenza.

La vita in carcere, senza nulla per tenere impegnata la mente che non fossero la speranza e la forza d’animo. Le condizioni dure della detenzione, la cella condivisa per qualche mese. E i segnali che, pur chiusi nel buco nero del carcere El Rodeo di Caracas, non erano stati abbandonati. Alberto Trentini e Mario Burlò raccontano gli otre 400 giorni di detenzione in Venezuela. E la gratitudine per la liberazione. «Grazie, grazie e ancora grazie. Spero che riporti a casa tutti», ha detto Burlò riferendo le prime parole che ha rivolto a Giorgia Meloni, all’aeroporto di Ciampino, dove la premier è andata ad accogliere lui e Trentini, ieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La vita in carcere e il «grazie, grazie e ancora grazie» di Burlò a Meloni. Trentini: «Capivo che l’Italia stava facendo molto per me»

