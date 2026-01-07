Calzature made in Italy nel 2025 rallenta la crisi Ma in Campania export e occupazione ancora in calo

Nel 2025, il settore calzaturiero made in Italy cerca di superare le difficoltà persistenti, con segnali di rallentamento della crisi. Tuttavia, in Campania, export e occupazione continuano a registrare cali, riflettendo le sfide ancora presenti nel comparto. Nonostante l’ottimismo, la ripresa appare graduale e richiede strategie mirate per consolidare i progressi e sostenere la crescita nel lungo termine.

Il settore calzaturiero italiano prova a rialzare la testa in un contesto macroeconomico globale ancora instabile. I dati dei primi nove mesi del 2025, diffusi dall’indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, restituiscono l’immagine di un comparto che resta in territorio negativo ma con segnali di progressiva attenuazione della flessione. Nel campione di imprese associate, i ricavi registrano tra gennaio e settembre un calo complessivo del -4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. A fare notizia è però il terzo trimestre, che segna una contrazione tendenziale del fatturato limitata al -0,9%, un dato nettamente migliore rispetto alle forti riduzioni registrate nella prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Made in Italy, numeri di una macchina che tiene, ma rallenta… Leggi anche: I dazi non fermano il Made in Italy: nel 2025 +9% di export negli Usa. E nel G20 superiamo pure il Giappone Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Moda italiana, nel 2025 frenano scarpe e accessori ma tiene l’occhialeria; Moda italiana 2025: frenano scarpe e accessori, ma l’occhialeria tiene; Le sneaker uomo in uscita a gennaio 2026 ti fanno iniziare bene l'anno, con un bel po' di colore; Industria calzaturiera italiana: fatturato 2025 atteso a 12,8 miliardi (-3,1%). Industria calzaturiera, nei primi nove mesi 2025 -4,4% valore di export Marche - Nei primi nove mesi del 2025, l'export delle Marche in valore di calzature e componentistica per calzature mostra una contrazione del - ansa.it

Calzature made in Italy, dal Veneto alle Marche il 2025 segna con cali a doppia cifra - 9,4% a livello nazionale per 13,2 miliardi di ricavi, la calzatura italiana ha aumentato le proprie sofferenze nella prima parte del nuovo anno, caratterizzato da ... milanofinanza.it

Settore calzaturiero italiano: exploit in volume ma fatturato 2025 atteso a 12,8 miliardi ( -3,1% sul 2024) - Nei primi otto mesi del 2025, il valore delle esportazioni calzature Made in Italy ha toccato i 7,72 ... businesscommunity.it

T21 - Calzature. . The Bridge, Made in Italy! ASMR #pt1 Official store T21 calzature Via San Pio X,1 #Squinzano mostra questo reel e ottieni uno sconto sui prodotti mostrati nel video #asmr #viral #thebridge #madeinitaly #firenze #borsa #borse #bags #pell - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.