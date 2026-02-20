Svolta per la storica azienda di vernici ecologiche ecco il nuovo proprietario | acquisita all' asta dal gruppo veneziano

Il gruppo veneziano San Marco Group ha acquistato all'asta la storica azienda di vernici ecologiche Oikos di Gatteo, dopo un periodo di crisi. La decisione arriva per proteggere un marchio che ha rivoluzionato il settore con soluzioni sostenibili e innovative. L'operazione mira a rilanciare la produzione e a preservare i posti di lavoro, mentre il nuovo proprietario promette investimenti mirati. La decisione di prendere il controllo arriva in un momento di grande incertezza per l’azienda, che ora spera in un futuro più stabile.

L'operazione, avvenuta tramite aggiudicazione definitiva all'asta al Tribunale di Forlì, segna un punto di svolta dopo un lungo periodo di difficoltà per l'azienda Oikos di Gatteo Mare C'è una novità molto importante per il rilancio della storica azienda Oikos di Gatteo che vede la luce in fondo al tunnel dopo una fase di grosse difficoltà: è stata acquisita attraverso l'asta in tribunale da San Marco Group con lo scopo di "salvare un marchio che ha scritto la storia delle finiture decorative". L'azienda di Marcon (Venezia) ha rilevato la realtà romagnola d'eccellenza che entra a far parte del gruppo leader in Italia nella produzione di pitture e rivestimenti per l'edilizia.