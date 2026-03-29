Ex Chiesa San Barbaziano | 3 giorni per il restauro premiato

L’Ex Chiesa di San Barbaziano sarà aperta al pubblico per tre giorni, dal primo al tre aprile 2026. Durante questa occasione, sarà possibile visitare l’edificio e vedere da vicino un intervento di restauro che ha ricevuto un riconoscimento a livello europeo. L’evento offre un’occasione speciale per osservare i lavori di conservazione svolti sull’edificio storico.

L’Ex Chiesa di San Barbaziano si apre al pubblico per tre giorni unici, dal primo al terzo aprile del 2026, offrendo un’opportunità rara di osservare da vicino un restauro premiato a livello europeo. Questo intervento architettonico, selezionato tra i quaranta migliori progetti su quattrocentodieci candidature ai Premi EUmies 2026, rappresenta un modello di come la regione possa valorizzare il proprio patrimonio senza cadere nella semplice imitazione storica. La struttura, situata nel cuore di Bologna, è stata oggetto di un lavoro meticoloso firmato dallo Studio Poggioli, che ha trasformato uno spazio dimenticato in un esempio di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Chiesa San Barbaziano: 3 giorni per il restauro premiato Articoli correlati Leggi anche: Ex Chiesa di San Barbaziano: tre giorni per visitarla San Barbaziano: l’ex chiesa torna a vivere tra il 1° e il 3Il cuore di Bologna si risveglia: l’ex chiesa di San Barbaziano riapre le sue porte al pubblico per un evento straordinario. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ex Chiesa San Barbaziano 3 giorni per... Argomenti discussi: Chiesa si avvicina il ritorno in Serie A | la pista più concreta | CM. Bologna, l'Ex Chiesa di San Barbaziano riapre al pubblico dopo il restauro di Studio PoggioliL'antico edificio bolognese (1608) riapre eccezionalmente le sue porte dopo il restauro che ne ha riportato alla luce la natura di rovina urbana e la stratificazione della sua storia materiale. Il pro ... professionearchitetto.it Bologna riscopre San Barbaziano: l’ex chiesa restaurata entra tra i migliori progetti europeiL’Italia è patria di un patrimonio artistico e storico inestimabile, ma tanti luoghi sono stati chiusi al pubblico per mancanza di fondi e per la necessità di un restauro. Uno di questi tesori ... siviaggia.it