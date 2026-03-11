San Barbaziano | l’ex chiesa torna a vivere tra il 1° e il 3

Tra il 1° e il 3, l’ex chiesa di San Barbaziano a Bologna riapre le sue porte al pubblico per un evento speciale. La struttura, chiusa da tempo, torna ad essere accessibile durante questi giorni, offrendo l’opportunità di visitare gli spazi interni e scoprire la sua architettura. L’iniziativa coinvolge le autorità locali e gli organizzatori dell’evento.

Il cuore di Bologna si risveglia: l'ex chiesa di San Barbaziano riapre le sue porte al pubblico per un evento straordinario. Tra il 1° e il 3 aprile 2026, i visitatori potranno accedere gratuitamente a questo gioiello architettonico restaurato, ora candidato agli EUmies Awards. Non si tratta di una semplice apertura temporanea, ma del ritorno alla vita pubblica di un edificio che ha subito secoli di trasformazioni radicali. Il progetto, firmato dallo Studio Poggioli, non cerca di cancellare la storia dello spazio, ma rende visibili le sue stratificazioni, dalle origini sacre fino all'uso come officina o magazzino militare. Un palinsesto urbano che racconta secoli di metamorfosi.