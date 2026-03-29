Ex Chiesa di San Barbaziano | tre giorni per visitarla

L’Ex Chiesa di San Barbaziano sarà aperta al pubblico per tre giorni, offrendo l’opportunità di visitarla. Il progetto di restauro, realizzato dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e dallo Studio Poggioli, è stato scelto tra 410 candidature provenienti da tutta Europa come uno dei 40 migliori interventi architettonici. La ristrutturazione ha ricevuto riconoscimenti a livello europeo.

L’Ex Chiesa di San Barbaziano aprirà al pubblico dal 1 al 3 aprile 2026. Gli Open days rientrano nell'ambito diOut & About. Discovering architecture, programma di visite ed eventi architettonici promosso da CreativeEurope, dalla Fondazione Mies van der Rohe e Guiding Architects, che ad aprile e maggio 2026 aprirà le portealle opere selezionate nella shortlist degli EUmies Awards 2026 in più di trenta località in tutta Europa. StudioPoggioli presenterà il progetto con visite guidate, offrendo l'opportunità di attraversare gli spazi restaurati edesplorare le strategie architettoniche che hanno guidato l’intervento. L’accesso è gratuito tramite iscrizione aEventbrite. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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