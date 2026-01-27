Ex Chiesa di San Barbaziano | Falling l' opera di Driant Zeneli

L’ex Chiesa di San Barbaziano ospita Falling, un’opera-film di Driant Zeneli esposta durante Art City Bologna 2026. La mostra, curata da Video Sound Art, offre un’occasione di approfondimento sulle nuove espressioni artistiche in un contesto storico e culturale di rilievo. Un appuntamento che unisce arte contemporanea e patrimonio, invitando i visitatori a scoprire il lavoro dell’artista albanese in un ambiente unico.

Nell’ambito di Art City Bologna 2026 in occasione di Arte Fiera, apre al pubblico Falling, un progetto espositivo incentrato sulla nuova opera-film dell’artista albanese Driant Zeneli allestito presso la ex Chiesa di San Barbaziano, a cura di Video Sound Art, festival e centro di produzione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

