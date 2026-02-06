Fine vita Pro Vita & Famiglia | Regione Piemonte diventa radicale e finanzia la morte ai cittadini

La Regione Piemonte, guidata dal centrodestra, ha deciso di finanziare farmaci per aiutare le persone a morire. La decisione ha scatenato le proteste di Pro Vita & Famiglia, che parlano di un grave tradimento contro gli elettori. Secondo i gruppi contrari, questa scelta trasforma la regione in un luogo che promuove la morte anziché la cura, andando contro il ruolo tradizionale del Sistema Sanitario. La polemica si infiamma e si aspetta una reazione politica più decisa.

(Adnkronos) – "La scelta della Regione Piemonte, amministrata dal centrodestra, di trasformarsi in un avamposto radicale finanziando i farmaci per procurare la morte a chi ne fa richiesta è un grave tradimento politico verso gli elettori e presta il fianco allo stravolgimento del mandato del Servizio Sanitario che dovrebbe curare, non uccidere. La circolare inviata .

