Aveva ucciso due donne alla vigilia del processo killer tenta evasione dal carcere

Questa mattina un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano a Firenze. Frumuzache, accusato di aver ucciso due donne prostitute, ha fatto un tentativo di fuga proprio alla vigilia del processo. La sua detenzione è legata agli omicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, avvenuti rispettivamente a Prato nel 2025 e a Montecatini Terme nel 2024. La tentata evasione è stata fermata dalle guardie penitenziarie, che

(Adnkronos) – Tentativo di evasione questa mattina nel carcere di Sollicciano a Firenze. Protagonista un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute sue connazionali, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, rispettivamente commessi a Prato nel 2025 e a Montecatini Terme (Pistoia) nel 2024.

