Carcere minorile Pratello | detenuto si abbassa i pantaloni e molesta un’agente

Nel carcere minorile Pratello, un detenuto ha molestato un'agente abbassandosi i pantaloni, causando un episodio di molestia sessuale. Durante l’evento, sono stati anche aggrediti due agenti, evidenziando una situazione di tensione e insicurezza. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture penitenziarie minorili, richiedendo interventi adeguati per garantire la tutela del personale e dei detenuti.

Due agenti sono stati aggrediti, ma la cosa più grave sono le molestie sessuali ricevute da una poliziotta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carcere minorile Pratello: detenuto si abbassa i pantaloni e molesta un’agente Leggi anche: Carcere minorile, il sindacato: "Agente molestata da un detenuto" Leggi anche: Tensione al Pratello, detenuto tenta di abusare di una poliziotta e picchia un altro agente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Carcere minorile, il sindacato: Agente molestata da un detenuto; Bologna, agente molestata nel carcere minorile di Bologna: «È sotto choc»; Agente donna molestata nel carcere minorile del Pratello, Nordio le telefona; Carcere minorile: agente penitenziaria molestata da detenuto. Agente donna molestata nel carcere minorile del Pratello, Nordio le telefona - Due agenti sono stati aggrediti e uno ha ricevuto una prognosi di sette giorni. dire.it

Tensione al Pratello, detenuto tenta di abusare di una poliziotta. “È sotto choc” - Il giovane detenuto si è abbassato i pantaloni “con l’intenzione di aggredire sessualmente l’agente donna”. ilrestodelcarlino.it

Una agente donna in servizio alla Polizia penitenziaria è stata vittima di molestie da parte di un detenuto nel carcere minorile del #Pratello di #Bologna. #Nordio la chiama. Il Garante de detenuti: "Episodio grave". x.com

Ennesima aggressione ai danni di quattro agenti della Polizia Penitenziaria nel carcere minorile Beccaria di #milano. Il Sappe: "Sovraffollamento, sottorganico e aumento dei detenuti con problemi psichiatrici. Situazione insostenibile e i giovani Baschi Blu fug - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.