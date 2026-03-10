Euroapi vicina la vendita dello stabilimento | Si mantengano i livelli occupazionali

La vendita dello stabilimento Euroapi di Brindisi è in fase avanzata, secondo quanto annunciato, con l'obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze sul personale, in particolare sui lavoratori con contratti a tempo indeterminato in somministrazione. La trattativa si concentra sulla tutela dei posti di lavoro e sugli eventuali effetti per i dipendenti coinvolti.

Il futuro dello stabilimento brindisini al centro di un tavolo coordinato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico. Sindacati chiedono garanzie sugli indeterminati in somministrazione BRINDISI - È sempre più vicina la vendita dello stabilimento Euroapi (già Sanofi) di Brindisi, ma i sindacati esprimono preoccupazione per il rischio di ripercussioni occupazionali, soprattutto per quel che riguarda i lavoratori con contratti indeterminati in somministrazione. Il punto della situazione sulla cessione del sito è stato fatto stamattina (martedì 10 marzo), a Bari, presso il palazzo di presidenza della Regione Puglia, in occasione del...