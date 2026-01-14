Gli ottavi di finale dell’ATP Adelaide 2026 si sono conclusi con la qualificazione di Paul e Davidovich Fokina ai quarti. Lo spagnolo, testa di serie numero uno, ha superato in due set Rinky Hijikata. Si ferma invece il percorso di Vavassori. I match proseguiranno nei prossimi giorni, portando avanti la fase ad eliminazione diretta del torneo.

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide. Buona la prima per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero uno, che ha superato in due set l’australiano Rinky Hijikata, che aveva usufruito di una wild card, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Lo spagnolo affronterà ora nei quarti il monegasco Valentin Vacherot, che non è nemmeno sceso in campo quest’oggi, visto che ha sfruttato il ritiro dell’australiano Thanasis Kokkinakis. Sempre nella parte alta del tabellone l’altro quarto di finale è quello che mette di fronte il francese Ugo Humbert ed il kazako Alexander Shevchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Adelaide 2026, Paul e Davidovich Fokina ai quarti. Si ferma il cammino di Vavassori

Leggi anche: Tabellone ATP Adelaide 2026: Davidovich Fokina prima testa di serie, Bolelli/Vavassori al via in doppio

Leggi anche: ATP Basilea 2025, Joao Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina in finale: Humbert si ritira

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tabellone ATP Adelaide 2026: Davidovich Fokina prima testa di serie, Bolelli/Vavassori al via in doppio; ATP Adelaide: Davidovich Fokina comanda il tabellone, per Tommy Paul un percorso complicato; ATP Adelaide 2026: informazioni, favoriti, programma e tv; Tabellone ATP Adelaide 2026: si ritira Fonseca, Tsitsipas al via. Nardi e Vavassori nelle qualificazioni.

ATP/WTA 250 Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 gennaio - Il programma della giornata di giovedì del combined australiano con in campo Paul, Davidovich Fokina, Machac e Humbert ... spaziotennis.com