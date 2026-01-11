Kings World Cup Nations 2026 il cammino dell’Italia | 7-4 all’Algeria e si vola ai quarti!

La Kings World Cup Nations 2026 prende il via a San Paolo, Brasile, con l’Italia che supera l’Algeria 7-4 e si qualifica per i quarti di finale. Gli azzurri, guidati dallo streamer Blur, affrontano un percorso ricco di sfide e risultati, seguendo il loro cammino nel torneo internazionale. Qui troverai tutte le partite e le tappe principali della nazionale italiana in questa competizione.

Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell'Italia: tutte le partite e i risultati degli azzurri capitanati dallo streamer Blur in Brasile Inizia oggi, a San Paolo, in Brasile la Kings World Cup Nations 2026. Ad aprire le danze è proprio l'Italia, guidata dallo streamer Blur, che affronta la Francia dell'ex difensore del Milan, Adil .

Kings World Cup Nations 2026: quando inizia e dove vederla? Il girone dell’Italia e le partite degli Azzurri - Scopri quando inizia la Kings World Cup Nations 2026, dove vederla, il girone dell’Italia e le partite degli Azzurri ... tag24.it

Kings World Cup Nations, Italia-Polonia: Azzurri a caccia del bis dopo il trionfo contro la Francia - Perrotti e compagni cercano il pass per i quarti di finale, di fronte gli uomini di capitan Lewandowski che al debutto hanno perso contro l'Algeria ... corrieredellosport.it

Kings World Cup Nations, Italia-Algeria: gli Azzurri "vedono" i quarti di finale - facebook.com facebook

Kings World Cup Nations, #Italia- #Algeria: gli Azzurri "vedono" i quarti di finale x.com

