Padova celebra Escher | la più grande mostra sulle illusioni ottiche e le geometrie impossibili dal 2026

Padova ospita una grande mostra su Escher, perché il Comune ha deciso di rendere omaggio al famoso artista olandese. La rassegna, che aprirà nel 2026, presenta oltre 200 opere tra stampe e disegni, molte delle quali mai viste in Italia. I visitatori potranno esplorare le sue illusioni ottiche e le geometrie impossibili, immergendosi in un mondo di figure che sfidano la percezione.

Padova si immerge nell’universo di Escher: la più grande retrospettiva mai dedicata al maestro dell’illusione ottica. Padova accoglie una mostra senza precedenti dedicata a M.C. Escher, il geniale artista olandese capace di sfidare le nostre percezioni con geometrie impossibili e illusioni ottiche. Dal 18 febbraio al 19 luglio 2026, il centro culturale Altinate San Gaetano ospiterà oltre 150 opere del maestro, offrendo un viaggio immersivo nel suo universo visionario e paradossale, consolidando il ruolo della città come importante polo culturale. Un viaggio attraverso la mente di Escher. La mostra padovana, la più completa mai realizzata sull’opera di Escher, riunisce capolavori iconici come “Mano con sfera riflettente” (1935), “Giorno e Notte” (1938), “Metamorfosi II” (1939-1940), “Relatività” (1953) e “Belvedere” (1958).🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: "M.C. Escher - Tutti i capolavori", la mostra al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova

Festival della Cultura: Favaro espose le geometrie infuocate in mostra personaleSono le 17 di sabato a Moriago della Battaglia quando si apre ufficialmente la mostra di Paolo Favaro, il pittore veneziano che presenta “Geometrie infuocate” al Festival della Cultura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.