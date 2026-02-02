MC Escher - Tutti i capolavori la mostra al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova

La mostra dedicata a M.C. Escher apre oggi al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova. L’esposizione raccoglie alcune delle opere più famose del maestro olandese, con stampe e disegni originali che mostrano i suoi giochi di prospettive e illusioni ottiche. La rassegna è il risultato di una collaborazione tra Arthemisia, la M.C. Escher Foundation, la M.C. Escher Heritage e Maurits, e intende portare il pubblico a scoprire il genio di uno degli artisti più innovativi del Novec

Arthemisia, in collaborazione la M.C. Escher Foundation, la M.C. Escher Heritage e Maurits, organizza la mostra "M.C. Escher - Tutti i capolavori".Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura, attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista.Un appuntamento imperdibile, pensato per adulti e bambinei, appassionatei d'arte e di scienza, per scoprire (o riscoprire) l'opera unica di uno dei geni più affascinanti del Novecento. Nato nel 1898 a Leeuwarden, nei Paesi Bassi, M.

