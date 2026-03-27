Da ieri mattina, una ragazzina di 14 anni è scomparsa nel nulla nella provincia di Reggio Emilia. La giovane era uscita di casa per recarsi a scuola e da allora non si ha più notizie di lei. La famiglia e le autorità stanno conducendo ricerche a tappeto per rintracciarla. La scomparsa ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

La provincia di Reggio Emilia è piombata in un incubo che sembra non avere fine. Da ieri, giovedì 26 marzo 2026, si sono perse le tracce di Elena, una ragazzina di appena 14 anni svanita nel nulla dopo essere uscita di casa per andare a scuola. Un rito quotidiano che si è interrotto bruscamente quando, poco dopo l’orario d’ingresso, alla madre è arrivata la temuta notifica di assenza tramite l’applicazione scolastica. A confermare i dettagli di queste ore drammatiche è l’avvocato Barbara Iannuccelli, che sta seguendo da vicino il caso e ha rilanciato con forza l’appello per le ricerche. Il cellulare della giovane risulta non raggiungibile ormai da ore, lasciando la famiglia in un silenzio assordante e carico di angoscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esce di casa per andare a scuola ma scompare nel nulla: si cerca disperatamente Elena. Troppo piccola

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