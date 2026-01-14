Esce di casa per andare a scuola ma prende un treno per Milano e scompare | si cerca il 14enne Diego Baroni

Viene segnalata la scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni, avvenuta a San Giovanni Lupatoto (Verona) nella mattina del 12 gennaio. La famiglia e le autorità sono alla ricerca del giovane, che avrebbe lasciato casa con l’intenzione di andare a scuola, ma è stato visto salire su un treno diretto a Milano. Si invitano eventuali testimoni a collaborare per rintracciare il ragazzo.

Si cerca il 14enne Diego Baroni, scomparso a San Giovanni Lupatoto (Verona) nella mattinata del 12 gennaio. Il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola, ma qui non è mai arrivato. L'ultimo aggancio alla cella telefonica del suo smartphone arriva da Milano.

