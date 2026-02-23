Giallo sulla Laurentina | esce dall’ospedale e muore poco dopo

Un uomo è stato trovato morto poco dopo aver lasciato l’ospedale sulla via Laurentina, domenica 22 febbraio, a causa di un’improvvisa crisi che sembra avergli tolto la vita. La scoperta è avvenuta vicino a Vallerano, dove alcuni passanti hanno segnalato il corpo senza vita. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa abbia portato a questa tragica fine, mentre la famiglia è sotto shock per l’accaduto.

Mistero nella mattinata di domenica 22 febbraio in zona Laurentina. Un uomo è stato trovato morto in via Laurentina, all’altezza di Vallerano, poco dopo aver lasciato l’ospedale. Al polso aveva ancora il braccialetto sanitario del Campus Bio-Medico di Roma, dove era stato preso in carico dai medici alcune ore prima. Il corpo è stato notato da alcuni automobilisti intorno alle 12, nei pressi dell’ex cava Nenni, tra la corsia d’emergenza e l’area verde a margine della carreggiata. L’uomo si trovava a piedi. L’ipotesi del malore. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe accusato un malore improvviso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Giallo a Roma, esce dall'ospedale e muore poco dopo sulla LaurentinaUn uomo ha perso la vita poco dopo aver lasciato l'ospedale a Roma, a causa di un malore improvviso.

Esce dall'ospedale e muore mentre cammina sulla Laurentina: aveva il braccialetto del Campus Bio-MedicoUn uomo decede mentre cammina lungo via Laurentina a Roma, dopo essere uscito dall'ospedale.

